Взрыв в Манчестере мог устроить террорист-смертник

Исполнителем взрыва на стадионе «Манчестер Арена» в британском Манчестере мог быть террорист-смертник, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

Напомним, жертвами взрыва стали 19 человек, пострадали 59 человек.

В Великобритании введен второй по значимости уровень террористической угрозы. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, лидер лейбористов Джереми Корбин, либерал-демократ Тим Фэррон и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен объявили о приостановке избирательной кампании.