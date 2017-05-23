При теракте в Манчестере погибли 19 человек

В результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» в британском городе Манчестер погибли 19 человек, сообщает Reuters.

Помимо жертв сообщается о 59 пострадавших.

Взрыв прогремел на стадионе сразу по завершении концерта певицы Арианы Гранде, когда люди начали покидать площадку.

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from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 мая 2017 г.

Представители британской полиции заявили, что будут считать взрыв терактом, пока не будет доказано обратное. При этом ответственность за организацию взрыва пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.