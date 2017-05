При теракте в Манчестере погибли 19 человек

В результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» в британском городе Манчестер погибли 19 человек, сообщает Reuters.

Помимо жертв сообщается о 59 пострадавших.

Взрыв прогремел на стадионе сразу по завершении концерта певицы Арианы Гранде, когда люди начали покидать площадку.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.