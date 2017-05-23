В Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин и новый президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своей первой встречи намерены познакомиться и обменяться мнениями по основным «болевым точкам» — региональным конфликтам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретарь Кремля Дмитрия Пескова.

«Конечно, представляет интерес обмен мнениями по основным болевым точкам международной повестки дня, а именно региональным конфликтам, которые хорошо известны», — цитирует издание Пескова.

Пресс-секретарь подчеркнул, что повестка дня очевидна — это вопросы двусторонних отношений, в том числе проектов торгово-экономического сотрудничества, культурного взаимодействия и другие темы. Песков также отметил, что главы государств наметили встречу и просто для того, чтобы «познакомиться».

Ранее информированные источники в Париже и Москве сообщили, что 29 мая состоится незапланированный визит во Францию президента России Владимира Путина. Предполагалось, что визит даст российскому лидеру возможность лично познакомиться с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Формальным поводом для визита Путина во Францию станет открытие в Версале, резиденции французских королей, выставки, посвященной Петру Первому. Выставка в Версале приурочена к 300-летию визита во Францию российского царя и установления между двумя странами дипломатических отношений.