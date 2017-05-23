«Медуза» рассказала об угрозах живущим в Германии чеченцам

Проживающим в Германии чеченцам через мессенджер WhatsApp разослали видео, на котором человек в маске и с пистолетом в руках угрожает «поправить» женщин и мужчин нетрадиционной ориентации, «выбравших неверный путь». Об этом сообщает «Медуза».

«Здесь, в Европе, некоторые чеченские женщины и мужчины, похожие на женщин, творят ужасные вещи. Это и вы знаете, и я знаю, все знают», — заявляет мужчина на видео.

Эти слова якобы произносит представитель берлинской группы, возглавляемой людьми из окружения бывшего лидера чеченских боевиков Джохара Дудаева. В нее входит до ста человек. Как рассказал собеседник издания, за последние недели члены группы избили как минимум двух чеченских девушек, одна из которых живет в берлинском районе Нойкельн.

Источники издания утверждают, что поводом для вынесения такого «приговора» может стать курение, употребление алкоголя, посещение дискотеки или поход в бассейн. Кроме того чеченку ждет «кара», если она выйдет за замуж за мужчину другой национальности.

22 мая «Новая газета» со ссылкой на источники написала, что в Чечне мог быть убит боец Росгвардии, которого заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации. Помимо бойца, были убиты еще двое мужчин. Кроме того, в республике мог быть убит житель Ижевска, этнический русский, который сначала оказался в секретной тюрьме для геев, а затем был отпущен на свободу и убит уже за пределами республики. Позже Росгвардия опровергла убийство сотрудника-гея в Чечне.