Число жертв взрыва в Манчестере выросло до 22 человек

В результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» в британском Манчестере погибли по меньшей мере 22 человека, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 19 человек, пострадали 59 человек. Погиб, по данным источников, и исполнитель взрыва, однако не уточняется, включили ли его при подсчете жертв в общее число погибших.

Полицейские сообщают, что взрывное устройство предполагаемый террорист перевозил при себе.