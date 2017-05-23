Рада приняла закон о квоте в 75% на украинский язык на телевидении

В Верховной Раде Украины приняли закон, согласно которому на общенациональных каналах устанавливаются квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что за принятие закона проголосовали 269 народных депутатов.

Закон определяет, что обязательная доля передач на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.

В марте президент Украины Пётр Порошенко призвал распространить закон о квотах украинского языка на телевидение.