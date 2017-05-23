СМИ сообщили о завершении расследования дела против Улюкаева

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

«А.Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Расследование уголовного дела завершено», — заявил собеседник агентства.

Обвиняемый и его юристы в ближайшее время начнут ознакомление с материалами дела. Правоохранительные органы на момент написания новости не предоставили официальный комментарий.

12 апреля Басманный суд Москвы на три месяца продлил домашний арест бывшему министру экономического развития, но при этом разрешил ему два часа прогулок в день и посещение лечебно-реабилитационного центра.