CША подтвердили отмену бесплатной военной помощи Украине

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни заявил, что США намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран с предоставления грантов на кредиты, сообщает Reuters.

Ранее газета Wall Street Journal написала, что ряд стран, в частности Украина, могут потерять безвозмездную оборонную помощь Вашингтона. Для Израиля и для Египта программы сохранены.

Малвейни заявил, комментируя публикацию: «Да, я могу подтвердить».

Грантов могут лишиться также Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Пакистан, Филиппины: «Мы меняем пару иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты. Вместо того, чтобы предоставить кому-то 100 миллионов долларов, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей», — отметил представитель Белого дома.