На территории «Винзавода» начались обыски

В московском Центре современного искусства «Винзавод» начались обыски. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудников центра.

Как рассказали собеседники агентства, правоохранительные органы изымают документы, исследуют компьютеры и другую технику. По словам сотрудников «Винзавода», на территории центра находится автомобиль «Газель» с тонированными стеклами и с «закрытыми бумагой номерами». На нем приехали сотрудники правоохранительных органов в форме, а также люди в штатском. Обыски, как уточняет «Интерфакс», проходят в третьем подъезде «Винзавода».

В свою очередь, представитель администрации «Винзавода» в интервью телеканалу «Дождь» сообщил, что на территории не проводится никаких следственных действий. Президент фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко не смогла предоставить телеканалу информации об обысках на территории центра.

Утром 23 мая правоохранительные органы провели обыск у театрального режиссера и руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. В самом «Гоголь-центре» также прошли следственные действия. Официально Следственный комитет России заявил, что обыски проводились по делу хищении бюджетных средств в 2014 году.