При теракте в Манчестере пострадали около 120 человек

В результате теракта во время концерта на стадионе в Манчестере пострадали 120 человек. Об этом сообщает издание Manchester Evening News со ссылкой на данные, предоставленные медиками.

Уточняется, что 59 человек были доставлены в больницу в различном состоянии и 60 пострадали, однако не нуждаются в госпитализации. Ранее сообщалось, что 12 из 59 пострадавших — дети. Жертвами взрыва, по последним данным, стали 22 человека.

В свою очередь, на сайте посольства РФ в Лондоне сообщается, что граждан России среди пострадавших в результате взрыва в Манчестере нет, согласно предварительным данным британской полиции.

22 мая рядом с концертной площадкой стадиона «Манчестер Арена», концерт певицы американской Арианы Гранде, произошел взрыв. В зале было несколько тысяч человек, в том числе много подростков и детей.

По данным СМИ, взрыв совершил 23-летний смертник Салман Абеди. Также сообщалось, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за этот теракт. Видео с соответствующим заявлением террористов было размещено в социальных сетях.