СМИ узнали о связях исполнителя теракта в Манчестере с «Аль-Каидой»

Террорист-смертник, устроивший взрыв на стадионе «Манчестер Арена», был связан с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России) и проходил подготовку в лагерях боевиков в Ливии. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванного чиновника из разведки США.

Источник также рассказал, что исполнителя теракта Салмана Абеди удалось опознать с помощью его банковской карты, найденной на месте взрыва, а также благодаря технологии распознавания лиц.

Ранее школьный друг Абеди в интервью британской газете The Times рассказал, что за несколько дней до совершения теракта он вернулся из поездки в Ливию.

В разведке США также не исключают, что Абеди мог иметь связи не только с «Аль-Каидой», но и с другими исламистскими группировками.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт на концерте в Манчестере 22 мая. Видео с соответствующим заявлением террористов было размещено в социальных сетях.