В Волгограде студент получил условный срок за нападение на полицейского 26 марта

Суд Центрального районного суда Волгограда приговорил к полутора годам условно студента 5 курса истфака Волгоградского государственного социально-педагогического университета Максима Бельдинова за нападение на полицейского во время протестной акции «Он вам не Димон» 26 марта. Об этом сообщается на сайте проекта «Открытая Россия».

Судья Игорь Григорьев признал Бельдинова виновным в том, что он пнул полицейского, когда тот пытался задержать школьника, также участвовавшего в акции. У полицейского по фамилии Барейший медики зафиксировали кровоподтек в правой паховой области.

Адвокат «Открытой России» Роман Зайцев отметил, что после акции Бельдинов написал явку с повинной. Он объяснил свои действия тем, что его возмутило, как полицейские скручивали школьников на акции. Его дело рассматривалось в особом порядке.

Ранее во вторник Тверской районный суд Москвы приговорил столяра из Люберец Александра Шпакова к полутора годам колонии общего режима по делу о нападении на полицейских во время протестов 26 марта.