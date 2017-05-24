Матвиенко разъяснила предложение запрета на участие детей в митингах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко разъяснила свое предложение ввести законодательный запрет на участие несовершеннолетних в несанкционированных массовых акциях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Профильным комитетам даны поручения рассмотреть этот вопрос, посмотреть, нужно ли вводить запрет для несовершеннолетних детей участвовать в несанкционированных митингах», — цитирует агентство сенатора.

По словам Матвиенко, Совфед будет рассматривать этот вопрос в широком диалоге с общественностью. «Никто ничего сразу запрещать не будет», — заверила она.

Спикер при этом не исключила, что этот запрет, возможно, будет реализован в виде ответственности родителей за участие детей в несанкционированных митингах. «Участие молодежи в политической жизни страны надо стимулировать. Но какой родитель не будет беспокоиться, если его ребенок пойдет на несанкционированную акцию? Там бывают столкновения, согласитесь, есть и "синдром толпы", это небезопасно. Готовы ли мы подвергать своих несовершеннолетних детей такой опасности?» — пояснила Матвиенко. «Нужно продумать степень ответственности родителей, организаторов [акций] за безопасность детей», — добавила она.

Днем ранее в интервью газете «Известия» Валентина Матвиенко заявила, что считает правильным законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в протестных акциях.