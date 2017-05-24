Госдума одобрила создание реестра чиновников-коррупционеров

Госдума приняла в среду во втором чтении правительственный законопроект о создании реестра чиновников, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что реестр будет размещаться в государственной информационной системе в области госслужбы, порядок включения сведений в реестр и исключения из него, а также порядок его ведения и размещения будет определяться правительством России.

Закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 января 2018 года.