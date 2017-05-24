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24 мая 2017, 13:48
Госдума декларации чиновников коррупция

Госдума одобрила создание реестра чиновников-коррупционеров

Коррупция
Коррупция
Фото: vistage.com

Госдума приняла в среду во втором чтении правительственный законопроект о создании реестра чиновников, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что реестр будет размещаться в государственной информационной системе в области госслужбы, порядок включения сведений в реестр и исключения из него, а также порядок его ведения и размещения будет определяться правительством России.

Закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 января 2018 года.

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