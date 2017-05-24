Путин заявил о готовности России к совместной борьбе с глобальными угрозами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в борьбе с глобальными угрозами безопасности стран надо действовать без ущемления их интересов и не использовать двойные стандарты. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом говорится в приветственной речи Путина к участникам 8-й Международной встречи по вопросам безопасности, которое зачитал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Этот форум посвящен борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью, пресечению незаконного оборота наркотиков и нелегальных миграционных потоков, также актуальным проблемам защиты информации.

«Эффективное решение столь масштабных и непростых задач требует координации усилий всех членов мирового сообщества. При этом крайне важно, чтобы меры по обеспечению региональной и глобальной безопасности предпринимались на основе консолидированных подходов при неукоснительном соблюдении принципов и норм международного права. Категорически неприемлемы действия, ущемляющие законные интересы суверенных государств, а также практика двойных стандартов», — говорится в приветствии.

«Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в противостоянии угрозам и вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество», — отметил президент РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова наращивать сотрудничество с партнерами в исламском мире в противостоянии терроризму.