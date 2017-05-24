Установлена причина крушения российско-европейского зонда «Скиапарелли»

Причиной потери марсианского спускаемого аппарата «Скиапарелли» стала ошибка бортового компьютера, которая вызвала преждевременное прекращение выполнения программы управляемого спуска. Такому вывод содержится в отчете специалистов Европейского космического агентства (ЕКА), проводившие независимое расследование аварии.

«Посадочный модуль "Скиапарелли" был очень близок к выполнению поставленной перед ним задачи мягко сесть на поверхность Марса в той точке, которую мы выбрали. Мы решили большую часть поставленных им перед нам задач, что позволяет нам ликвидировать недостатки в его ПО и подготовиться к полету на Марс в 2020 году», — пишут авторы отчета.

Ранее причиной жесткой посадки «Скиапарелли», вызвавшей его разрушение, назывался сбой в работе инерциального измерительного блока, в результате которого была неправильно рассчитана высота нахождения аппарата над поверхностью Марса. Тогда директор ЕКА по пилотируемым полетам Дэвид Паркер заявил, что окончательные выводы будут представлены в начале 2017 года.

Российско-европейская миссия «ЭкзоМарс-2016» была запущена с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-М» 14 марта 2016 года. К красной планете аппарат прибыл успешно, после чего ученые попыталась решить две критически важных задачи — выход зонда TGO на стабильную орбиту у Марса и посадку демонстрационного посадочного модуля «Скиапарелли» на плато Меридиан у марсианского экватора. Первая часть миссии завершилась удачно — в середине октября зонд TGO вышел на расчетную орбиту и передал на Землю данные, собранные в ходе наблюдений за процессом посадки «Скиапарелли». 19 октября лендер успешно совершил процедуру торможения, сбросил тепловой экран, раскрыл парашюты, после чего связь с ним прекратилась. Через несколько дней его обломки были обнаружены на поверхности планеты. Скорость падения модуля, по расчетам специалистов центра, достигала около 300 км/час.