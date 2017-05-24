В Госдуме предложили не вводить платный въезд в города

Комитет Государственной думы по транспорту и строительству предложил исключить из законопроекта «Об организации дорожного движения» норму о платном въезде в города. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшнем этапе, в том виде, в котором он ушел в ГПУ (Государственно-правовое управление, прим. ред.) все, что касается платного въезда в города — эти все моменты убраны», — цитирует агентство слова первого зампреда профильного комитета Алексея Русских.

В декабре 2016 года Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. В нем предусматривалась возможность введения местными властями платного въезда в города. Тогда против этого выступил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев. Проект закона также подвергли критике в Кремле, назвав его «коррупциогенным».

В марте появилась информация, что ко второму чтению Государственная дума доработает документ. Позже законопроект, в которого были изъяты нормы о платном въезде в города, был отправлен профильным комитетом Госдумы на согласование в ГПУ. После ответа ГПУ в начале июня документ будет вынесен на второе чтение.