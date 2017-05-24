Евгений Миронов при награждении передал Путину письмо в защиту Серебренникова

Во время вручения государственных наград в Кремле актер Евгений Миронов передал президенту Владимиру Путину письмо в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает РИА Новости.

Актер отказался от благодарственной речи и лично побеседовал с Путиным. «После церемонии вручения я поблагодарил президента за высокую награду и посчитал своим долгом проинформировать его о событиях вчерашнего дня. После чего я передал письмо деятелей культуры и искусства в поддержку Кирилла Серебренникова и его коллектива с просьбой обратить внимание на это дело, дать поручение соответствующим органам вести расследование объективно, справедливо и без экстраординарных мер по отношению к уважаемым людям, которые готовы честно и открыто сотрудничать со следствием», — заявил он.

Отметим, самого Миронова наградили орден за заслуги перед Отечеством IV степени.

В конце церемонии Путин выступил перед ее участниками, заявив, что главным залогом успеха является вера в себя. «Наш знаменитый тренер (Татьяна Тарасова) выступая, сказала: "Верьте в нас, и мы победим!". Мы верим в себя и побеждаем. Так может сказать любой из сегодняшних награжденных», - передает слова Путина ТАСС.