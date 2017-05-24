Фридман пошел на мировое соглашение с «Ведомостями»

Бизнесмен Михаил Фридман и газета «Ведомости» смогли достичь мирового соглашения по его иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Стороны решили спор путем опубликования опровержений не соответствующий действительности информации в бумажной и электронной версии газеты», – отметил на заседании по делу бизнесмен Леонид Хейфец.

Напомним, что Фридман подал иск к «Ведомостям» в апреле в связи с выходом статьи «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии"». Бизнесмен потребовал опубликовать опровержение, а на автора материала Ивана Васильева завести уголовное дело о клевете. Он объяснил свои требования тем, что издание не попыталось получить его комментариев во время подготовки статьи. Впоследствии редакция газеты признала ошибку и предложила опубликовать ответ Фридмана в формате письма читателя.