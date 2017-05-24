В Одессе «дело 2 мая» передадут другому суду из-за отпусков судей

Киевский райсуд Одессы отказался рассматривать «дело 2 мая». Причиной стало отсутствие возможности сформировать коллегию судей. Об этом сообщает газета «Думская».

Все судьи, которые могли бы рассматривать подобные дела, оформили себе отпуска или ушли на больничный.

Киевский райсуд принял решение обратиться в Апелляционный суд с просьбой передать дело в другую инстанцию. Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал министерство внутренних дел Украины отчитаться о ходе расследования трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда при пожаре в здании Дома профсоюзов погибли 48 сторонников «антимайдана».