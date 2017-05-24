Кремль решил отказаться от формулы «70 на 70» на выборах президента

Администрация президента РФ откажется от формулы «70 на 70» на выборах главы государства. Об этом в среду пишет газета «Ведомости» со ссылкой на начальника управления внутренней политики (УВП) Андрея Ярина.

Согласно этой формуле, необходимый Кремлю уровень явки должен составлять 70%, при этом за основного кандидата должны проголосовать 70% избирателей.

По словам Ярина, о достижении показателей на выборах в 2018 году речи не идет, главным станет обеспечение прозрачности голосования. «Неправилен акцент на нормативах, главное — доверие к голосованию, честность и прозрачность, а если все так и будет, то данные социологических опросов и рейтинги первого лица дают основания для оптимизма», — процитировал выступление Ярина один из участников конференции Фонда развития гражданского общества.

По мнению руководителя УВП, текущий рейтинг президента и так находится на уровне «70 на 70». Андрей Ярин также подчеркнул, что акцент будет сделан на «демократизации электорального законодательства» — упрощении процедуры голосования, отмене открепительных удостоверений и других пунктах из поправок в избирательное законодательство.

Ранее в среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон о выборах президента РФ. Поправки предусматривают перенос голосования на выборах президента в 2018 году на 18 марта, которое отмечается как годовщина присоединения Крыма к России, и отмену открепительных удостоверений на региональных и президентских выборах. В свою очередь, «Известия» сообщили, что Кремль вернулся к идее повышения явки на выборах за счет проведения мини-референдумов по местным значимым вопросам.