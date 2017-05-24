Кремль не увидел нарушений при обысках в «Гоголь-центре»

В Кремле отсутствует информация о каких-либо процессуальных нарушениях и бесцеремонных действиях во время обысков в «Гоголь-центре», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Насчет бесцеремонности, мы не обладаем какой-то информации о какой-то бесцеремонности, о каких-то процессуальных нарушениях, которые были допущены при этом. В остальном действия следственных органов комментировать не можем», — сказал Песков журналистам 24 мая, отвечая на просьбу прокомментировать бесцеремонные обыски в театре «Гоголь-центре».

Песков также подчеркнул, что «кого-то в чем-то обвинять… правомочен только суд».

Накануне пресс-секретарь президента заявил, что обыски у худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова не являются делом Кремля, и в ситуации нет повода, чтобы каким-то образом о них информировали кремлевскую администрацию.

Обыски в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли 23 мая. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации «Седьмая студия», основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства. Серебренников был допрошен в СК как свидетель и отпущен.

В поддержку «Гоголь-центра» и его художественного руководителя уже высказались многие деятели театра и кино, в том числе Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Марк Захаров, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович и другие.