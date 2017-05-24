За нападение на полицейских 26 марта в Москве арестован пятый обвиняемый

По уголовному делу о нападении на сотрудников полиции во время протестной акции «Он нам не Димон» в Москве 26 марта арестован пятый обвиняемый — Дмитрий Крепкин, сообщает Republic со ссылкой на его адвоката Ильнура Шарапова.

Крепкину предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение насилия против полицейского). Он был задержан 14 мая, а через три дня арестован.

По данным «ОВД-Инфо», в качестве доказательства вины Крепкина в деле фигурирует некая видеозапись.

Официально Следственный комитет отчитался о предъявлении обвинения четырем подозреваемым в нападении на полицейских 26 марта в Москве. Одному из них, Юрию Кулию, уже вынесли приговор, так как он согласился на особый порядок рассмотрения дела и признал вину. Кулий получил реальный срок - восемь месяцев в колонии-поселении.

Помимо Кулия, в суд также переданы материалы на Станислава Зимовца и Александра Шпакова. Шпаков признал свою вину и согласился на особый порядок рассмотрения дела. Как сообщает «Открытая Россия», прокурор запросил для Шпакова 2 года лишения свободы.

Станислав Зимовец признал вину лишь частично. Обвиняемым по делу также проходит Андрей Косых.

26 марта во многих городах России прошли акции протеста против коррупции по мотивам расследования Фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре Дмитрии Медведеве. В некоторых случаях они закончились задержаниями и арестами. В Москве акция была несогласована. В ходе ее проведения, по официальным данным полиции, было задержано около 500 человек, в том числе и оппозиционный политик Алексей Навальный. По неофициальным данным, было задержано более тысячи человек.