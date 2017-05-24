Песков назвал затратным «импортозамещение» в российском футболе

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что никаких конкретных решений об «импортозамещении» в российском футболе по итогам заседания президентского совета по развитию физкультуры и спорта принято не было. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент согласился с тем, что проблема есть, и речь шла о том, что нужно гибко этот вопрос проработать. О конкретных решениях речь не шла», — сказал Песков, комментируя состоявшееся накануне в Краснодаре обсуждение проблемы воспитания отечественных спортсменов.

Тогда присутствовавший на совете губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил Путина провести «стопроцентное импортозамещение» в российском футболе, и президент поддержал эту идею.

Как пояснил Дмитрий Песков, глава государства в целом поддержал идею краснодарского губернатора. В то же время была озвучена необходимость дополнительно проработать этот вопрос.

Отвечая на вопрос, действительно ли президент РФ согласился отказаться от привлечения легионеров в футболе, Песков ответил отрицательно. «Это неверное понимание. Собственно, действительно, речь шла о том, что выращивать собственных спортсменов — это затратно и по времени, и по деньгам, и по тренерским ресурсам, и зачастую легче решить вопрос путем покупки легионеров», — добавил он.