Обвиняемые в подготовке переворота в Черногории встречались с Железняком

Черногорские оппозиционеры Андрий Мандич и Милан Кнежевич, подозреваемые в попытке государственного переворота в республике, 19 мая 2017 года побывали в Москве и встретились с депутатом «Единой России» Сергеем Железняком. Сообщение о встрече в тот же день было опубликовано на сайте «Единой России», позже него обратила внимание «Медиазона».

Депутаты поблагодарили российскую партию «за то, что верите в нас и нашу победу в борьбе, которую мы ведем». В свою очередь, Сергеем Железняк пообещал, что «Единая Россия» «будет продолжать укреплять межпартийное сотрудничество» с «Демократическим фронтом Черногории», который возглавляют Мандич и Кнежевич.

«Медиазона» со своей стороны ознакомилась с обвинительным заключением прокуратуры Черногории по делу о попытке переворота и покушении на бывшего премьера Черногории Мило Джукановича осенью 2016 года. В причастности к этому обвиняют пророссийские и просербские силы, в частности, «Демократический фронт». В прокуратуре считают, что Мандич и Кнежевич «действовали в соответствии с инструкциями организаторов и членов преступной организации».

В материалах следствия также имеется информация, что один из предполагаемых организаторов переворота — гражданин России Эдуард Шишмаков ( по паспорту Широков). Шишмакову и еще одному россиянину, Владимиру Попову, предъявлены обвинения по статьям о создании преступной организации, а также о попытке понуждения к действию либо бездействию при помощи угрозы жизни, здоровью и свободе других людей. Шишмакову также предъявлено обвинение в подстрекательстве к совершению покушения на высокопоставленного черногорского чиновника. Обоих следователи предложили судить заочно, поскольку они не взяты под стражу.

В свою очередь, Андрий Мандич полагает, что власти страны специально наняли людей, которые формируют миф об организованной преступной группировке, чтобы была возможность обвинить невинных людей. А вызов в прокуратуру для дачи показаний — это, по его мнению, попытка запугать оппозицию, которая выступала против интеграции Черногории с НАТО.