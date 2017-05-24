Уличные встречи депутатов с избирателями приравняли к митингам

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, обязывающий депутатов уведомлять органы исполнительной власти о встречах со своими избирателями на улице, поскольку на такие мероприятия распространено действие закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», сообщает «Интерфакс».

Без уведомления властей депутаты могут встречаться со своими избирателями только в помещениях, специально отведенных местах и на внутридомовых территориях. Специально отведенные места для встреч с избирателями, а также порядок предоставления таких помещений должны определять органы местного самоуправления и органы исполнительной власти регионов.

О проведении встреч с избирателями в виде митингов депутат должен будет уведомлять власти не ранее чем 10 дней и не позднее 5 дней до них. Ранее такого согласования не требовалось.

Для остальных граждан действует правило, что уведомление нужно подавать в период не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения планируемого публичного мероприятия.

Подобные ограничения на встречи с избирателями уже действуют в Москве и Санкт-Петербурге. В конце декабря 2016 года Мосгордума запретила своим депутатам встречаться с избирателями без согласования с органами власти. В начале февраля 2017 года Заксобрание Петербурга приравняло встречи с депутатами к митингам.

Ограничения были введены после нескольких акций протеста, проведенных в формате встреч оппозиционных депутатов с избирателями, в частности, акции 15 декабря против расширения платной парковки и акции ростовских шахтеров 20 декабря у Горбатого моста напротив Белого дома. По той же схеме на Марсовом поле 28 января был проведен несогласованный митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ.