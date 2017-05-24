В Госдуму внесен законопроект об идентификации пользователей мессенджеров

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий обязательную идентификацию пользователей мессенджеров. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"» внесли единороссы Мария Мукабенова и Олег Николаев и представитель КПРФ Александр Ющенко.

«Законопроект определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и возлагает на данного субъекта обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети "Интернет", которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов законопроекта, идентификация пользователей сети «Интернет» должны осуществляться оператором связи «с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключенного организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи». При этом мессенджерам вменяется в обязанность ограничивать по требованию органов власти массовую рассылку сообщений содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации, сообщений, отправленных неидентифицированными пользователями, а также осуществлять рассылку электронных сообщений по инициативе органов государственной власти.

Предполагается, что прописанные в документе положения вступят в силу с 1 января 2018 года.