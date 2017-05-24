Рашкин получил от МВД ответ по запросу об «империи» Медведева

Депутат Валерий Рашкин получил от ГУ МВД по Москве ответ по поводу приведенных в расследовании Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» фактов. Документ есть в распоряжении РБК.

Столичное управление по поручению главы МВД проверило жалобы на возможные правонарушения, связанные с передачей недвижимости «близкого к премьер-министру» Дмитрию Медведеву фонду «Соцгорпроект», однако в результате «нарушений уголовного и административного законодательства, отнесенных к компетенции органов внутренних дел, не установлено».

Данный ответ стал первым по существу запроса от имени силового ведомства.

Ранее Рашкину ответили из ФСБ, после чего депутат заявил, что информации, касающейся имущества Медведева, «там чуть менее, чем ноль».