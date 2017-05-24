Навальный попросил Усманова перестать «накручивать лайки»

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный в своем видео пообещал подготовить ответ на второе обращение бизнесмена Алишера Усманова. Новый ролик опубликован на канале Навального в YouTube.

Блогер заявил, что видеообращения Усманова являются «трепом», так как он не представил никаких документов, доказывающих его невиновность, а стол и стакан в ролике таковыми доказательствами не являются. При этом, по словам Навального, Фонд борьбы с коррупцией представил множество документов якобы доказывающих правоту обвинений.

Он также попросил Усманова «перестать накручивать "лайки"», так как «это несолидно». Навальный при этом выразил сожаление, что Усманов отказался от прямых дебатов.

24 мая миллиардер Алишер Усманов во второй раз обратился кАлексею Навальному. Соответствующее видео размещено на личной странице Усманова в «ВКонтакте». В частности, миллиардер уподобил оппонента персонажу Шарикову из «Собачьего сердца», который «обещал все отнять и поделить». Кроме того, бизнесмен отказался от дебатов, которые предложил ему Навальный, заявив, что дискуссия состоится в суде.