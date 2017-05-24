ГД перенесла выборы президента и отменила открепительные

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон о выборах президента России. Трансляция ведется на сайте ГД.

Поправки предусматривают перенос голосования на выборах президента в 2018 году на 18 марта, которое отмечается как годовщина присоединения Крыма к России.

Также одобрена поправка об отмене открепительных удостоверений на региональных и президентских выборах. Отныне граждане, не проживающие по месту регистрации, смогут в период от 45 до 5 дней до выборов прийти на любой участок и зарегистрироваться на нем. Возможно, этот процесс будет осуществляться через портал госуслуг и центры «Мои документы». Если же избиратель уедет с места жительства в последние пять дней перед выборами, то он сможет оформить заявление о прикреплении к другому участку на специальном бланке с защитной маркой.

Стоит отметить, что данные поправки поддержал 381 депутат, против высказались 36 депутатов, один парламентарий воздержался.