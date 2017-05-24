Главным тренером ХК ЦСКА стал Игорь Никитин

Новым главным тренером хоккейного клуба ЦСКА (Москва) назначен Игорь Никитин, сообщается 24 мая на сайте ХК ЦСКА.

Предыдущие три сезона 44-летний Никитин был старшим тренером армейского клуба, а также входил в тренерский штаб сборной России. На посту главного тренера ЦСКА Никитин сменил Дмитрия Квартальнова, об отставке которого было объявлено в марте.

«Из всех кандидатов выбор пал на Игоря Валерьевича, потому что он работает в клубе уже три года и лучше других знает костяк игроков нашей команды. Кроме того, у него есть опыт работы с национальной сборной. Это наш, российский специалист, и мы считаем, что ему по силам в ближайшее время справиться с основной задачей, поставленной перед ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина. Скоро будет сформирован тренерский штаб, который в соответствии с регламентом приступит к предсезонной подготовке», – прокомментировал назначение Никитина президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович.

За свою карьеру хоккеиста Никитин выступал на позиции защитника за команды: «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Лада» (Тольятти), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Нефтяник» (Альметьевск), «Авангард» (Омск) и «Сибирь» (Новосибирск).

В 2008 году, после завершения карьеры игрока, Игорь Никитин вошел в тренерский штаб омского «Авангарда». По ходу сезона 2008/09 дважды становился исполняющим обязанности главного тренера команды. В сезоне 2009/10 был главным тренером омского клуба. В сезонах 2010/11 и 2011/12 занимал должность ассистента главного тренера «Авангарда». В 2013 году назначен ассистентом главного тренера ХК «Сибирь» (Новосибирск). С 2014 по 2017 год – старший тренер ПХК ЦСКА.

С 2011 года Игорь Никитин входит в тренерский штаб сборной России и в качестве тренера принял участие в шести чемпионатах мира, Кубке Мира-2016 и Олимпийских играх 2014 года в Сочи.