В Луксоре нашли принадлежности для мумифицирования

Ученые, ведущие раскопки в рамках проекта Middle Kingdom Theban Project, обнаружили в Луксоре большие запасы материалов, принадлежавших древнеегипетским бальзамировщикам.

Находка была сделана на западном берегу Нила в некрополе Дейр эль-Бахари в колодце в нескольких сотнях метров к северо-востоку от входа в гробницу Ипи – великого управителя (чати) при фараоне Аменемхете I из 12-й династии. Группа испанских археологов во главе с Антонио Моралесом (Antonio Morales) нашла 56 сосудов и около трехсот полотняных мешков с кристаллической содой и другими материалами, использовавшимися при мумификации.

Любопытно, что находки ранее уже побывали в руках археологов. Гробница Ипи была впервые исследована в 1921-1922 годах американским египтологом Гербертом Уинлоком (Herbert Winlock) из Метрополитен-музея. Он и нашел материалы для мумификации, но не оценил их важности и забрал только четыре амфоры, оставив все остальное на месте и даже не описав найденные предметы. Позже Уинлок так и не вернулся к ним, и находки были забыты.

Вход в гробницу Ипи. Фото: Middle Kingdom Theban Project

Теперь же ученые признают, что исследование таких многочисленных материалов, непосредственно связанных с мумификацией высокого чиновника, значительно расширит знания о методах бальзамирования, инструментах, тканях, веществах, используемых при этой процедуре в эпоху Раннего Среднего Царства, когда начали формироваться классические методы мумифицации, которые достигли пика своего развития в эпоху Нового Царства. Среди находок, по словам Антонио Моралеса, есть надписи, керамика, скребок, полотна льняной ткани длиной до четырех метров, мотки бинтов, и небольшие фрагменты ткани, предназначавшиеся для обертывания пальцев рук и ног покойного. В сосудах и льняных мешках хранились природная кристаллическая сода (декагидрат карбоната натрия), масла, песок и другие вещества.

Поскольку эти предметы использовались в процессе бальзамирования, они считались ритуально нечистыми и не могли быть помещены в погребальную камеру с саркофагом. На бинтах были обнаружены пятна крови и другие остатки биологического происхождения, а в одном из полотняных мешочков находилось сердце Ипи. В эпоху Нового Царства, когда искусство бальзамирования достигло своего расцвета, мозг и сердца обычно удалялись из тела для лучшей сохранности, во времена же Раннего Среднего Царства их обычно оставляли в теле покойного. То, что сердце Ипи было удалено и оставлено среди выброшенных материалов вместо того, чтобы быть помещенным в специальный сосуд – канопу, свидетельствует, что бальзамировщики порой упрощали процедуру.

Находки настолько обширны, что исследователям понадобится как минимум еще год на их изучение. Они намерены применить газовую хроматографию, масс-спектрометрию и другие методы, чтобы определить, следы каких веществ остались на полосах льняной ткани. Археологи отмечают, что невнимательное отношение Уинлока к находке, в конечном счете, обернулось благом для науки, так как органические материалы оставались нетронутыми в первоначальной среде и дождались, когда в арсенале ученых появились современные средства исследования.