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24 мая 2017, 15:47
биология киты эволюция экология

Ученые выяснили причины гигантского размера китов

Francisco Moralejo/Flickr

Биологи долгое время спорили, почему среди китов появились виды гигантских размеров, самые большие из когда-либо существовавших животных (длина синего кита достигает 33 метров, а вес – более 150 тонн). Одни предполагали, что, поскольку часть веса китов несет вода, им достаточно легко передвигаться и они оказываются способны поглощать нужное количество пищи. Другим казалось, что гигантские размеры служат защитой от акул. Новое исследование показывает, что причиной гигантизма усатых китов стал тип питания.

Споры велись и о том, когда китообразные достигли таких размеров. В 2010 году эволюционный биолог Грэм Слейтер (Graham Slater), который в настоящее время работает в Чикагском университете, пришел к выводу, что китообразные разделились на группы разного размера на раннем этапе в их истории, около 30 миллионов лет назад. Дельфины остались в «малом размерном классе», усатые киты стали гигантами, зубатые киты заняли среднее положение. Потомки всех трех групп оставались в заданных диапазонах размера.

Специалист по китообразным Николас Пиенсон (Nicholas Pyenson) из Национального музея естественной истории Смитсоновского института скептически отнесся к этой теории. Несколько лет назад Пиенсон и Слейтер решили использовать богатую коллекцию ископаемых китов, хранящуюся в музее, чтобы разрешить свой спор. Ранее Пиенсон установил, что длина тела кита хорошо коррелирует с шириной его скуловых костей. Пиенсон, Слейтер и Джереми Голдбоген (Jeremy Goldbogen) из Стэнфордского университета измерили черепа 63 исчезнувших видов китов и объединили эти данные с информацией по 13 современным видам.

Сопоставив полученные материалы с эволюционным древом китообразных, ученые обнаружили, что киты на раннем этапе эволюции не достигали очень крупных размеров. Они оставались умеренно большими до 4,5 миллионов лет назад. Затем началось увеличение длины у усатых китов от просто большой к гигантской. Только на этом этапе синие киты, длина которых 4,5 млн. лет назад не превышала десяти метров, достигли современных параметров.

Ученые отметили, что 4,5 миллионов лет назад, когда усатые киты стали расти, произошло важное событие – начались первые ледниковые периоды. По мере роста ледников в весенний и летний период в океан поступало больше питательных веществ, вызывая взрывной рост криля и других мелких животных, которыми питаются усатые киты. До того времени добыча была равномерно распределена, а сезонные стоки ледниковых вод создали новый режим питания: обильные скопления пищи, отстоящие далеко друг от друга. При этом более крупные усатые киты, как показывают расчеты авторов, были более эффективны при поглощении планктона и могли быстрее перемещаться от одной зоны с изобилием корма к другой. Поэтому они получили конкурентное преимущество по сравнению с мелкими усатыми китами.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B. 

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