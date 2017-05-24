СМИ сообщили об обращении главреда РБК к Путину

Соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова обратилась к президенту Владимиру Путину с вопросом о судьбе холдинга, однако тот отказался ответить на него. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.

Однако российский лидер пообещал встретиться с акционером РБК Михаилом Прохоровым.

Отметим, что 23 мая журналист «Ведомостей» Ксения Болецкая по ошибке опубликовала в публичном Telegram-канал сообщение, вероятно, адресованное сотруднику администрации президента, в котором говорилось: «Нам говорили, что на этой неделе Прохоров должен встретиться с ВВ. И одна из тем разговора – как раз РБК».

Как указывает vc.ru, Прохоров мог решить продать холдинг из-за «мощного давления» со стороны замглавы администрации президента Алексея Громова, который посчитал «личным оскорблением» публикации РБК о протестных митингах и заметку о смене повестки федеральных телеканалов.

Отметим, что покупку холдинга уже подтвердил владелец группы ЕСН Григорий Березкин. Он планирует объединить активы РБК и «Комсомольской правды», а также Metro.