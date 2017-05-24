Путин предложил повысить зарплаты не попавшим под майские указы бюджетникам

Президент России Владимир Путин предложил повысить зарплаты тем категориям бюджетников, которые не попадают под действие «майских указов». Об этом сообщает «Интерфакс».

«У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет», — приводит агентство слова Путина.

Президент при этом отметил, что зарплаты таких бюджетников должны индексироваться с учетом инфляции и реальных возможностей бюджета. Он попросил правительство в ближайшее время проработать предложения по этому поводу.

В свою очередь, комментируя повышение зарплат бюджетников, попавших под действие «майских указов», Путин отметили, что «в целом заявленные обязательства исполняются». При этом он признал, что в некоторых регионах возникают трудности с их реализацией.

В начале марта глава государства, беседуя с сотрудницами перинатального центра в Брянске, выразил надежду на то, что власти регионов к следующему году выполнят его майский указ, касающийся увеличения зарплат врачей.

Владимир Путин подписал «майские указы» 7 мая 2012 года. Они касаются преобразований в сфере социально-экономической политики, образования, науки и демографии. Стоимость выполнения предложенных мер оценена в 2 трлн рублей.