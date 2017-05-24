Заксобрание Петербурга вновь сняло с повестки вопрос о референдуме по Исаакию

Законодательное собрание Петербурга в очередной раз сняло с повестки заседания вопрос о проведении в городе референдума по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), передает ТАСС.

Как и на прошлом заседании 17 мая, вопрос был исключен из повестки дня по предложению депутата-единоросса Бориса Ивченко.

«Прошу исключить из повестки заседания вопрос 17 «О соответствии вопроса предлагаемого для вынесения на референдум требованиям ст. 12 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и ст. 5 закона «О референдуме Санкт-Петербурга», - сказал Ивченко до голосования.

За исключение проголосовали 37 из 50 депутатов Заксобрания.

Ранее в повестку заседания был повторно включен проект постановления против проведения референдума из-за несоответствия закону предложенного инициативной группой вопроса о статусе Исаакия и других знаковых петербургских храмов.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров сообщил журналистам 17 мая, что депутаты имеют право не рассматривать вопрос о проведении референдума по существу.

В январе 2017 года стало известно, что правительство Петербурга решило передать Исаакиевский собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. При этом здание Исаакия останется в собственности Санкт-Петербурга.

Решение городских властей о передаче собора РПЦ вызвало большой общественный резонанс, в городе прошли протестные акции. В конце февраля инициативная группа горожан подала заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса-на-Крови. Избирком Петербурга 28 марта со второй попытки подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению городского референдума, на который предлагается вынести следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор), собор Воскресения Христова (более известный как храм Спаса на Крови), собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».

Теперь это решение должны одобрить депутаты Заксобрания Петербурга.

В апреле и в начале мая депутаты Заксобрания отказались включать в повестку двух заседаний вопрос о референдуме, который пытались внести «с голоса» парламентарии, выступающие против передачи собора РПЦ.