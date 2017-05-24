Подмосковью пообещали снегопад в конце мая

В конце текущей недели на севере Московской области может выпасть мокрый снег, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные погодного центра «Фобос».

«Вплоть до конца текущей рабочей недели столичный регион будет оставаться во власти теплого воздуха. Сегодня мы рассчитываем, что воздух прогреется до +22… +24 градусов. В четверг и пятницу пройдут ливневые дожди, местами даже могут прогреметь грозы. Тем не менее будет достаточно тепло, температура в столице останется в рамках нормы: в дневные часы около 20 градусов тепла», — сообщил 24 мая специалист центра.

Однако уже в субботу, по данным «Фобоса», регион попадет в тыловую часть циклона, и с северными ветрами в Подмосковье устремятся холодные воздушные массы. В субботу ожидается облачная погода с небольшими дождями, а дневные температуры не поднимутся выше +12… +14 градусов.

В воскресенье натиск холодного воздуха усилится, днем будет около 10 градусов тепла, а ночью ожидается похолодание вплоть до 0.

«Ночью надо рассчитывать на понижение температуры до 0… +5 градусов. Такая температура окажется существенно ниже нормы. В субботу и воскресенье мы ожидаем осадки, но небольшие: с субботу дожди, а в воскресенье в основном дожди, но не исключено, что на севере области местами будут осадки в смешанной фазе – дождь и мокрый снег», — сообщил собеседник агентства.