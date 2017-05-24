Путин вручил награды спецназовцам за сражение с боевиками в Сирии

Президент России Владимир Путин лично вручил награды российским спецназовцам, которые в течение двух дней сдерживали атаку боевиков в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин вручил государственные награды нескольким офицерам группы Сил специальных операций вооруженных сил России за помощь в борьбе с террористами в Сирии»,— говорится в сообщении. В Кремле отметили, что ранее президент пообещал наградить военных лично.

10 мая Владимир Путин издал указ о награждении военнослужащих группы сил специальных операций за помощь в борьбе с террористами в Сирии. Командир группы подполковник Данила (фамилия военнослужащего не раскрывается) получил звание Героя России, офицерам вручены боевые награды.

Подполковник рассказал, что 16 россиян обороняли позиции против 300 боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Террористы намеревались занять господствующие высоты. Командующий считает, чтобы их отбить, правительственным войскам потребовались бы недели. «Плюс потери сирийской армии были бы гораздо больше. В тех условиях это было единственное решение, иначе поступить было нельзя»,— цитирует командира операции телеканал «Россия 24».