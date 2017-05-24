Полиция Манчестера предположила причастность смертника к террористической сети

Полиция Великобритании считает, что организовавший теракт в Манчестере смертник мог принадлежать к террористической сети, передает Reuters.

Главный констебль полиции Манчестера Ян Хопкинс заявил: «Я думаю, очевидно, что это сеть. И, как я уже говорил, расследование продолжается».

Между тем отец смертника, 22-летнего Салмана Абеди, заявил, что он не верит в виновность сына, сообщает Associated Press.

«Мы не верим в убийство невинных. Это не про нас», — отметил мужчина, который проживает в Триполи.

После взрыва в Манчестере уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до критического.

Теракт произошел вечером 22 мая на стадионе во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека.