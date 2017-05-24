Минобороны определилось с окончательной версией крушения Ту-154 под Сочи

Работы на месте катастрофы самолета Минобороны Ту-154, упавшего в конце декабря 2016 года в море возле Сочи, практически завершены, в ближайшее время будет озвучена окончательная версия трагедии, сообщает «Интерфакс».

«Мы буквально несколько недель назад завершили там работу, я имею в виду работу на месте, работу в акватории, на дне, по поиску всех необходимых деталей. Есть на 99% уверенность, что мы имеем уже окончательную версию причин этой катастрофы», - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 мая в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что Минобороны с «особой щепетильностью» подходит к расследованию катастрофы. «Этот один процент нам требуется для того чтобы быть абсолютно уверенными и абсолютно честными перед всеми», - заявил Шойгу, пообещав, что ведомство в ближайшее время получит последние данные и озвучит окончательную версию произошедшего.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны 25 декабря упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку.

Напомним, что в конце апреля эксперты причиной крушения Ту-154 под Сочи назвали перегруз - по их данным, лайнер вместо нормативных 98 тонн взял на борт более 110 тонн. Однако экипаж об этом не предупредили, поэтому машина ушла в рейс исходя из стандартного веса. Однако позже СКР эту версию опроверг.