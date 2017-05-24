В Екатеринбурге заочно арестован экс-глава Челябинской области Юревич

Свердловский областной суд в среду заочно арестовал на 2 месяца экс-главу Челябинской области Михаила Юревича. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании судья рассмотрел протест прокурора на постановление районного суда от 12 мая об отказе выдать санкцию на заочный арест бывшего чиновника и изменил решение суда первой инстанции.

Примечательно, что районный суд отклонил ходатайство следователя по той причине, что в распоряжении судьи не оказалось каких-либо оснований для избрания Юревичу меры пресечения в виде заключения под стражу.

При этом ранее Юревич несколько раз не являлся на допросы следователей в Екатеринбург. Его адвокаты уверяют, что экс-губернатор проходит обследование в Лондоне в связи с подозрением на онкологию, и врачи не разрешают ему перелеты. Ранее стало известно, что Михаил Юревич объявлен в международный розыск.

Бывшему губернатору Челябинской области инкриминируются ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (подстрекательство к клевете). Сам Юревич все обвинения отрицает