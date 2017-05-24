Гендиректор Большого написал письмо Путину из-за допроса Серебренникова

Гендиректор Большого театра Владимир Урин направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором выразил несогласие с тем, как проводятся следственные действия в отношении художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я считаю, что как это было сделано в отношении режиссера [Кирилла Серебренникова], это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую», — говорится в письме Урина.

Руководитель театра выразил надежду на то, что расследование дела, свидетелем по которому проходит Серебренников, «будет предельно объективным, в рамках закона, и с предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя, с пониманием ситуации». Владимир Урин также обратил внимание на то, что СМИ, освещая обыск у Серебренникова и в «Гоголь-центре», «действовали, не имея достаточно точной информации».

«Люди не разбираются в ситуации, но слышат имя, и в результате возникает впечатление, что главный виновник этой финансовой „разборки“ — Кирилл Серебренников», — говорится в письме гендиректора Большого. «Это неправильная позиция. Мы имеем дело с очень серьезной материей, эта материя — художник», — добавил он.

Ранее в среду в Следственном комитете России (СКР) сообщили, что экс-гендиректора и бывшего главбуха созданной режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» Юрия Итина задержали по делу о хищении, по которому самого режиссера допросили как свидетеля в Главном следственном управлении СКР по Москве.

23 мая в «Гоголь-центре» и дома у художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова прошли обыски. В СКР отмечали, что они связаны с делом о хищении. По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей «Седьмой студии» с 2011 по 2014 год похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством из бюджета на развитие и популяризацию искусства. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обыски в «Гоголь-центре» не следует политизировать.

Помимо Юрий Итина, по этому делу также задержана бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева.