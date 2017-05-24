Папа Римский сухо встретил Трампа в Ватикане

Встреча Папы Римского Франциска с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане продолжалась всего тридцать минут. Об этом сообщает The Independent.

Вместе с Трампом в Ватикан прибыли также его супруга Меланья, дочь Иванка с мужем Джаредом Кушнером.

О содержании беседы пока ничего не сообщается, однако, как отмечает издание, ее трудно назвать душевной: понтифик сухо поприветствовал Трампа и без особой улыбки пригласил его на разговор. «Папа совсем не улыбался, когда приветствовал Трампа. Трамп, который выглядел подавленным, сказал, что для него это большая честь», — отмечает издание. Они позировали для фотографов: на лице папы не было и тени улыбки, а Трамп сиял», — пишет The Independent.

Чуть более благосклонен понтифик был к первой леди США Меланье Трамп — ее он благословил и поинтересовался, что она ела на ужин в Риме. «Пиццу?» — уточнил он.

Напомним, что во время предвыборной кампании Трампа Папа Римский Франциск резко его критиковал. Поводом для этого стали планы миллиардера построить стену на границе с Мексикой. Папа заявлял, что человек, имеющий такие планы, не может называться христианином.