Правительству Украины сохранили доступ к «Яндексу» и «ВКонтакте»

Интернет-провайдер, обслуживающий правительство Украины, не закрыл доступ к российским интернет-сервисам и соцсетям, которые были запрещены указом президента страны Петра Порошенко. Об этом пишут «Украинские новости».

Как утверждает корреспондент издания, через точку доступа Wi-Fi в здании кабмина без труда можно зайти на российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также на сервисы «Яндекса» и Mail.Ru. Эту информацию он подтвердил скриншотами с адресом точки и страничками открывшихся сайтов.

Уточняется, что поставщиком интернет-услуг является провайдер «Воля». Согласно информации источника издания в правительстве, через проводное соединение (не Wi-Fi) не работает соцсеть «ВКонтакте» и сервисы Mail.Ru. При этом «Одноклассники» и «Яндекс» открываются при любом подключении.

На сайте интернет-провайдера «Воля» 22 мая было опубликовано заявление, в котором говорилось о начале блокировки ряда российских сайтов и соцсетей, запрещенных указом Петра Порошенко от 16 мая.