СМИ узнали о новых ограничениях Турции на поставку российской пшеницы

Турция ввела новые ограничения на ввоз российской пшеницы. Об этом в среду сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на аналитический центр «Совэкон» и топ-менеджеров нескольких российских экспортеров.

Как пояснил один из трейдеров, ограничения касаются лицензии на поставку пшеницы в режиме «внутренней переработки», когда зерно поставляется в страну без пошлины для переработки и последующего экспорта. Такой режим действует в Турции для всех стран, что помогает Анкаре защищать внутренний рынок. Однако с 15 марта Турция перестала выдавать лицензии на поставку российской сельхозпродукции в таком режиме.

В свою очередь, в Минсельхозе России «Ведомостям» заявили, что турецкая сторона пока официально не уведомляла о каких-либо нововведениях.

Позднее президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в интервью RNS заявил, что не знает о введении Турцией новых ограничений на импорт российской пшеницы. «Я впервые об этом слышу, у меня такой информации нет. Поэтому не могу комментировать, надо сначала выяснить, что там происходит и происходит ли»,— приводит агентство его слова.

Злочевский при этом отметил, что даже полный запрет на выдачу лицензий не привел к полной остановке поставок. «У нас полный запрет на выдачу лицензий только наполовину снизил объемы по отгрузкам. Может, это какие-то внутренние разборки среди турецких компаний»,— отметил президент РЗС.

4 мая турецкие власти отменили заградительные пошлины на импорт пшеницы из России, введенные 15 марта этого года. К такому решению стороны пришла по итогам переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.