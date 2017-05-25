На Кубке конфедераций разрешат продажу пива в пластиковой таре

В местах проведения мероприятий Кубка конфедераций 2017 года будет разрешена продажа пива в пластиковой таре. МВД РФ согласовало этот вопрос с Международной федерацией футбола (ФИФА), сообщает ТАСС.

Проносить любые стеклянные емкости в места проведения мероприятий Кубка конфедераций — 2017 будет запрещено.

«В соответствии с указом президента... решение о запрете продажи алкогольной продукции в дни проведения футбольных матчей возложено на власти субъектов Российской Федерации, принимающих Кубок конфедераций», — пояснили агентству в МВД.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.