ЦБ предложил ввести налог на биткойны

Центральный банк России прорабатывает инициативу, согласно которой биткойны и другие криптовалюты предлагается облагать налогом подобно цифровому контенту. Об этом на заседании рабочей группы в Госдуме заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает «Прайм».

Она сообщила, что два месяца назад ЦБ провел совещание по криптовалютам с Минфином, Минэкономразвития и силовыми ведомствами.

«Наше предложение — относить [криптовалюты] к цифровому товару, применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности как к цифровому товару», — отметила Скоробогатова.

По ее словам, «предложение было поддержано всеми министерствами и ведомствами».

Проект нормативных документов замглавы ЦБ пообещала предоставить в Думу через месяц.

«Люди, если они этим занимаются, должны за это платить деньги. А мы должны четко понимать, как мы контролируем эту деятельность», — резюмировала зампред ЦБ.