МИД утвердил кандидатуру постпреда России при ООН

Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя будет представлен в Думе и Совете Федерации в качестве постпреда России при ООН. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, передает ТАСС.

Гатилов представит Небензю сегодня в Госдуме. 29 мая кандидатуру представителя страны в ООН рассмотрит Совфед.

После утверждения в парламенте полномочия нового постпреда должен подтвердить президент России.

О том, что кандидатура Небензи рассматривается на пост постпреда при ООН, СМИ сообщали в марте.

Прежний представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в феврале 2017 года.