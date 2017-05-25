25 мая 2017, 16:05
МИД утвердил кандидатуру постпреда России при ООН
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя будет представлен в Думе и Совете Федерации в качестве постпреда России при ООН. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, передает ТАСС.
Гатилов представит Небензю сегодня в Госдуме. 29 мая кандидатуру представителя страны в ООН рассмотрит Совфед.
После утверждения в парламенте полномочия нового постпреда должен подтвердить президент России.
О том, что кандидатура Небензи рассматривается на пост постпреда при ООН, СМИ сообщали в марте.
Прежний представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в феврале 2017 года.
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