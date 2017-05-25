Братьям Азимовым предъявлены обвинения по делу о теракте в Петербурге

Следственный комитет предъявил уроженцам Киргизии братьям Анзору и Акраму Азимовым официальные обвинения по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.

«Им предъявлены официальные обвинения по двум статьям УК РФ ("терроризм" и "незаконный оборот оружия")», — сказал адвокат братьев Дмитрий Динзе.

Уроженец Киргизии, имеющий российское гражданство Акрам Азимов был арестован 20 апреля по делу о теракте в петербургском метро. Он приходится старшим братом предполагаемому организатору теракта Аброру Азимову, который был задержан 17 апреля в Одинцовском районе Подмосковья, при нем был найден заряженный боевой пистолет. В суде мужчина сначала отказывался от признательных показаний, однако потом признал вину в полном объеме..

Оба брата были задержаны сотрудниками ФСБ. ФСБ распространила видео задержания Акрама Азимова 19 апреля на остановке в Новой Москве. Мать обоих подозреваемых после этого заявила, что это видео было постановкой — по ее словам, еще 15 апреля Акрама задержали в больнице киргизского города Ош местные спецслужбы.

Днем 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

По версии следствия, самоподрыв совершил террорист-смертник, уроженец Киргизии Акбарджон Джалилов. В рамках расследования теракта задержаны около десяти человек, в том числе и братья Азимовы.

Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга установлен, однако подробности не сообщил.