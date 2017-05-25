Флоту пообещали аналог «Мистраля» к 2022 году

Первый отечественный вертолетоносец аналогичный французским «Мистралям» поступит на вооружение ВМФ России, по предварительной оценке, в 2022 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов, передает РИА Новости.

По словам генерала, строительство вертолетоносцев аналогичных «Мистралям» заложено в государственную программу вооружений на 2018-2025 годы.

«Строительство вертолетоносцев занимает, в среднем, четыре года, поэтому думаю, да, где-то так (в 2022 году)», — рассказал замминистра, отвечая на вопрос об этих кораблях.